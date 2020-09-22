Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП ) внесло ясность в вопрос в связи с задержанием автомобилей типа «пикап».

Согласно сообщению ГУГДП, транспортные средства типа «пикап» и другие транспортные средства специального назначения, технические возможности которых соответствуют вышеуказанному типу, в списке, утвержденном Кабинетом министров постановлением №51 от 16 февраля 2006 года, относятся к категории автомобилей с высокой проходимостью.

По этой причине с целью технического осмотра эксплуатационных систем данных транспортных средств в условиях бездорожья, уточнения их учетно-регистрационных показателей и определения территории их пользования (города, поселка, села) данные автомобили останавливаются на стационарных постах, их владельцев информируют об этом.

Напомним, что со вчерашнего дня в социальных сетях появились сообщения о том, что машины гражданских лиц будет забирать дорожная полиция, и впоследствии эти транспортные средства будут использоваться в боевых действиях, которые могут начаться в любой момент. Этот вопрос вызвал общественную дискуссию.

Minval.az