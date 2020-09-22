Обнародован прогноз погоды на 23 сентября.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 23 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами ожидается туман, кратковременные дожди. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 19-21, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы 764 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 60-65%, днем 45-50%.

23 сентября в районах Азербайджана ожидаются грозы, местами ливни, град, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 15-20, днем 22-27, в горах ночью 6-11, днем 13-17 градусов тепла.

Minval.az