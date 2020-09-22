Специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан обнаружили карантинные объекты в партиях продуктов, поступивших из Азербайджана, в связи, с чем ввоз на территорию республики данного груза был запрещен. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

«Карантинные объекты в виде восточной плодожорки и персиковой плодожорки, являющиеся злостными вредителями плодовых деревьев, были обнаружены специалистами в ходе проведения ими фитосанитарного контроля на складе временного хранения «Виадук».

Так, к ввозу на территорию РФ были запрещены 4 партии партии подкарантинной продукции – персики, сливы, нектарины, весом в 68,6 тонн», — говорится в сообщении.

Владельцы грузов будут нести административную ответственность по ст.10.2 КоАП РФ.

Minval.az