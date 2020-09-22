ОАО «Шекинский базар» вновь заработал после трехдневного закрытия из-за вспышки коронавируса.

C сегодняшнего утра рынок открыт для покупателей, передает Репорт.

Несмотря на регулярные профилактические мероприятия по предотвращению распространения инфекции COVID-19, в течении нескольких дней коронавирусом заразились 12 человек на рынке ОАО «Шекинский базар», куда также приезжают покупатели из Мингячевирского, Евлахского и Агдашского районов.

Учитывая, что рынок стал источником распространения вируса, Оперативный штаб при Кабмине принял решение полностью закрыть рынок с 18 сентября на 3 дня для проведения санитарно-эпидемиологических мер на территории рынка.

Minval.az