Бакинское транспортное агентство (БТА) обратившись к водителям, напомнив о необходимости

постоянного контроля состояния личного транспортного средства.

«Одной из причин появления пробок и плотности на дорогах столицы в «час пик» является неисправность транспортных средств, которые остаются на проезжей части дороги. В последние месяцы это наблюдается чаще. Сбой транспортного средства на проезжей части вызывает задержки в движении других автомобилей, что в конечном итоге приводит к пробкам. Больше всех страдают от этого пассажиры общественного транспорта. Учитывая это, рекомендуем водителям не управлять технически неисправными автомобилями», — говорится в обращении БТА.

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