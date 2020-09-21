Экономика Азербайджана стремительно развивалась, и за последние 17 лет валовой внутренний продукт вырос в три раза.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал в выступлении в видеоформате на Заседании высокого уровня, посвященном 75-летию ООН, в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Азербайджан, добившийся большого прогресса в реализации Целей устойчивого развития, является одной из немногих стран, которая за короткое время дважды добровольно представила в ООН национальный отчет. По «Индексу Целей устойчивого развития», включенному в «Отчет об устойчивом развитии за 2020 год», Азербайджан занимает 54-е место среди 166 стран», — сказал глава государства, которого цитирует «Тренд».

Minval.az