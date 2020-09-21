Азербайджан играет важную роль в поощрении межкультурного диалога. Азербайджан – один из известных центров мультикультурализма в мире.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал в выступлении в видеоформате на Заседании высокого уровня, посвященном 75-летию ООН, в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Глава государства отметил, что начатый Азербайджаном в 2008 году «Бакинский процесс» имеет целью укрепление межкультурного диалога. «Бакинский процесс» объединил государства-члены Организации исламского сотрудничества и Совета Европы. Проводимый раз в два года в Азербайджане Всемирный форум по межкультурному диалогу был признан резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН в качестве основной глобальной платформы для поощрения межкультурного диалога.

В 2016 году в Азербайджане был проведен VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН. Кроме того, в 2015 году Азербайджан организовал первые Европейские игры, а в 2017 году – IV Игры исламской солидарности. Эти спортивные соревнования также стали важным вкладом в межкультурный диалог.

Minval.az