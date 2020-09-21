В результате осуществленных мер ситуация с COVID-19 в Азербайджане находится под контролем.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал в выступлении в видеоформате на Заседании высокого уровня, посвященном 75-летию ООН, в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Глава государства довел до внимания, что Всемирная организация здравоохранения назвала Азербайджан образцовой страной в борьбе с пандемией. «Мы внесли добровольный финансовый вклад во Всемирную организацию здравоохранения в размере 10 миллионов долларов. Во время пандемии COVID Азербайджан оказал гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 странам», — отметил Президент.

Minval.az