В связи с пандемией в нашей стране в 2020-2021 учебном году уроки преподаются как в очной, так и в дистанционной форме. Деятельность общеобразовательных учреждений Баку, Сумгайыта и Абшеронского района организуется в очной форме на основе согласованных учебных планов 2 раза в неделю, а в других городах и районах — 3 раза в неделю.

Как говорится в сообщении Минобразования, согласно информации, имеющейся на сегодняшний день в общеобразовательных учреждениях республики, в целом по уровню начального образования (I-IV классы) родители 7 868 из 625 394 учащихся (1, 26%) подписали документ об отказе от очного участия своего ребенка в учебном процессе. С нового учебного года количество работников школ (преподавателей, технического персонала и руководящего состава) составило 65 460 человек.

Проверяется температура всех лиц, входящих в здание школ, действующих на территории республики, не допускаются в школу учащиеся или сотрудники с температурой выше 37.1. 21 сентября 2020 года число студентов и сотрудников с температурой выше 37.1 в городе Баку составило 21 человек, а в регионах — 29 человек. Медицинские учреждения информируются о студентах и сотрудниках с высокой температурой, предусмотрено тестирование этих лиц в надлежащем порядке.

По данным на 21 сентября 2020 года, с начала учебного года до сегодняшнего дня у 121 человека, включая 95 учащихся и 26 сотрудников, был выявлен коронавирус. Большинство из этих учащихся, являющихся старшеклассниками, не посещают общеобразовательные учреждения. Эти лица в целом контактировали с 346 людьми.

Согласно информации на сегодняшний день, в средней школе села Гамгам Губинского района из-за заражения 8 учителей коронавирусом приостановлено обучение в очной форме, осуществлен переход на дистанционное обучение. В качестве причины массового заражения среди учителей предполагается несоблюдение социальной дистанции, игнорирование правил гигиены и средств индивидуальной зашиты.

В связи с выявлением коронавируса у учителей и учеников в городе Баку, обучение 4 классов переведено в дистанционную форму. За прошедшие дни среди учащихся не было случаев заражения в пределах школы. Установлено, что заражение происходило во внутрисемейных условиях.

Министерство образования призывает всех учащихся, родителей, учителей и членов рабочего персонала поддерживать социальную дистанцию, регулярно пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать санитарно-гигиенические правила.

Minval.az