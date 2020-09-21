В Баку зарегистрирован Торговый дом Казахстана. Об этом заявил генеральный директор Торгового дома Руфат Рзаев.

По его словам, на первоначальном этапе на азербайджанском рынке будут продемонстрирована казахстанская пищевая и сельскохозяйственная продукция, товары народного потребления, а в последующем – легкой и текстильной промышленности: «Торговый дом Казахстана будет выступать в качестве диалоговой площадки для деловых кругов двух стран, организации презентаций товаров и услуг, выставок, бизнес-встреч» (цитата по «Казинформу»).

Гендиректор Торгового дома добавил, что после открытия прямых авиарейсов будут организованы приезд в Баку казахстанских поставщиков продукции и выставка товаров для азербайджанских партнеров.

Minval.az