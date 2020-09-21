С 26 сентября Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) увеличивает число полетов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку до 21 в неделю, говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Учитывая высокий спрос и ограниченное количество рейсов в период пандемии, продажа авиабилетов на указанное выше направление осуществляется по принципу очередности.

Записаться в очередь можно двумя способами — через форму обратной связи или через мессенджер WhatsApp:

Для рейсов из Баку в Начхыван.

WhatsApp: +99455 204 65 54.

Для рейсов из Нахчывана в Баку.

WhatsApp: +99460 487 30 11

При обращении пассажиры должны будут отправить отсканированные копии своих удостоверений личностей, а также контактные номера для обратной связи.

Авиакомпания просит не обращаться через онлайн-форму и WhatsApp одновременно. Это лишь приведет к увеличению онлайн-очередей и задержке ответов со стороны сотрудников колцентра.

Мы также обращаем внимание пассажиров на то, что запросы на авиабилеты по данному направлению посредством звонков в колцентр авиакомпании не принимаются.

Minval.az