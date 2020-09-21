«Призыв военнообязанных запаса на военные учебные сборы не дает повода для паники».

Об этом сказал руководитель отдела по связям с общественностью Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Физули Исмаилов.

По его словам, в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О военной обязанности и военной службе» военнообязанные будучи в запасе, призываются на военные сборы: «Военнообязанные запаса для усовершенствования своих знаний и способностей и раньше призывались на военные учебные сборы, это делается по плану и сейчас. Напоминаем, что в соответствии с законодательством, Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу военнообязанные, находящиеся в запасе были призваны и отправлены в воинские части. Оснований для паники нет».

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