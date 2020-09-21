Ведущие молдавские СМИ широко осветили выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева. Местные издания, в частности, «Новости Молдовы» и Timpul, обратили внимание на заявления президента относительно карабахского конфликта.

Данные СМИ привели следующие тезисы:

«Концентрация Вооруженных сил Армении около линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта говорит о подготовке к войне со стороны Еревана. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Алиев уверен, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сознательно осуществляет различные провокации с целью эскалации карабахского конфликта. Он заявил о том, что Армения проводит незаконное заселение в Нагорном Карабахе, что противоречит всем международным конвенциям.

«Привозить откуда-то людей и расселять их на оккупированных землях – преступление. Режим Пашиняна делает это сознательно. Это — провокация, нас втягивают в провокацию», — сказал Алиев.

Президент Азербайджана заявил, что провокационные действия начала Армения и это ни для кого не секрет, так как высокопоставленное официальное лицо одной из стран-сопредседателей Минской группы уже открыто говорило об этом.

«Я говорил и тогда, говорю и сегодня: у нас нет никаких военных целей на территории Армении, при желании мы могли бы перейти на территорию Армении, у нас были для этого все военные возможности. Но мы не сделали этого, потому что в нашей военно-политической концепции этого нет, если против нас не будет совершена серьезная провокация. Если будет совершена, то никаких ограничений для нас не будет, пусть каждый знает это», — добавил Алиев.

Он предупредил о том, что если Армения игнорирует международное право, то и Азербайджан будет его игнорировать, но в таком случае, для Еревана это плохо закончится. Президент Азербайджана полагает, что целью провокации на границе в июле было посмотреть на реакцию их союзников в Организации Договора о коллективной безопасности.

«Потому что они (армяне) готовятся к новой большой войне. У нас есть оперативные разведданные. Мы знаем, что происходит вокруг нас. Знаем и должны знать», — сказал Алиев».

Minval.az