Пожар на территории с зарослями густого камыша, сухой травой и кустарниками недалеко от Бакинского олимпийского стадиона в Сабунчинском районе столицы потушен подразделениями Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Об говорится в сообщении МЧС. По предварительной информации, на территории площадью 1 га горели камыши и кустарники. Проходящие недалеко от места пожара нефте- и газопроводы, а также жилые дома были защищены от огня.

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В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на открытой местности в Сабунчинском районе города Баку.

Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям. Сообщается, что к тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

По предварительной информации, на территории площадью 0,5 га горят камыши и кустарники.

Minval.az