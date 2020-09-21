В Азербайджане выявлено еще 92 случая заражения коронавирусом, 81 человек вылечился, 1 человек скончался.
Об этом сообщил Оперштаб.
В Азербайджане выявлено еще 92 случая заражения коронавирусом, 81 человек вылечился, 1 человек скончался.
Об этом сообщил Оперштаб.
Дата: 2020/09/21 17:54
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
99
21 сентября в Россию с официальным визитом прибыла парламентская делегация Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса
С 26 сентября Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) увеличивает число полетов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку до 21 в неделю,
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Грузию. Визит состоится 24 сентября.
«Призыв военнообязанных запаса на военные учебные сборы не дает повода для паники».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в подрыве формата и сути переговоров по урегулированию
В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на открытой местности в Сабунчинском районе города
Ведущие молдавские СМИ широко осветили выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Завершился I индивидуальный и командный чемпионат Европы среди юниоров по онлайн шахматам.
Россия оказывает давление на Азербайджан, который разворачивается на Запад, считает экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров