Москва оказывает давление на Баку, который разворачивается на Запад, считает экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров.

«Влияние России на постсоветском пространстве ослабевает. Новые республики, которые обрели независимость после распада СССР, встали на путь отдаления от Кремля и интеграции на Запад. И регион Южного Кавказа является частью этого всеобщего исторического процесса», – пишет на своей странице в «Фейсбуке» дипломат.

По его словам, экономика соседний Грузии очень слабая, и если сравнивать с экономикой Азербайджана, становится очевидно, что Баку в регионе, да и на всем постсоветском пространстве, больше всех связан с Западом в плане экономического сотрудничества. Однако в случае с Арменией ситуация обстоит иначе.

«Известно, что Никол Пашинян является проектом Запада и тут основной целью является отделение Армении от России и привлечение на сторону Запада. Однако в этой стратегии имеются коренные противоречия. С одной стороны, Россия для Армении является военно-политическим гарантом в вопросе продолжения оккупации против Азербайджана. А с другой, для выхода из кризиса Армения должна развернуться в сторону Запада. Потому что инвестиции, современные технологии – все это на Западе. И тут возникает противоречие: Армения просит безопасность у России, а инвестиции у Запада. А это невозможно. В силу этих процессов мы видим, как Россия и Армения отдаляются друг от друга. В общественных и политических кругах обеих стран озвучиваются серьезные взаимные обвинения. В конечном итоге это отделение произойдет.

И определенные силы в России (к примеру, Сергей Лавров), для завуалирования этого процесса отдаления начали новый этап информационной войны против Азербайджана. Распространяя разные «страшилки» они хотят вернуть в азербайджанское общество страх перед Россией. Для того, чтобы оставить под своим влиянием Азербайджан, который в отличие от своих соседей значительно продвинулся в интеграции на Запад, Россия пользуется двумя средствами: 1) оказывает давление посредством оккупанта Армении; 2) пытается внедрить страх в азербайджанское общество, будто в случае разворота на Запад, Россия сильно накажет», — написал он.

Minval.az