В Министерстве образования прокомментировали заявления о том, что в учебниках используются цвета армянского флага.

Согласно этим заявлениям, ни в одном учебнике или издании Миноразования нет цветов армянского флага, как пишут об этом в соцсетях.

«Со всеми школьными учебниками, издаваемые министерством, можно ознакомиться на сайте www.trims.edu.az в разделе «Qrifli dərsliklər». Поскольку сфера образования и учебники находятся в центре внимания общественности, некоторые заинтересованные лица периодически пытаются создать искусственный ажиотаж и недовольство среди людей, распространяя такую устаревшую или ложную информацию. Ведь многие люди, не выяснив, верят в эти слухи. Министерство образования просит общественность удостовериться в правдивости на сайте www.trims.edu.az saytı.

Любая книга считается издательским продуктом, и цензура материалов, предусмотренных для издания, в соответствии с действующим законодательством при ее подготовке не допускается. Заказчиком издательского продукта может быть любое юридическое или физическое лицо», — говорится в заявлении.

Minval.az