22 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, утром местами туман.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 18-20, днем 23-25.

Атмосферное давление выше нормы 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 60-70, днем 40-45%.

22 сентября в районах Азербайджана в основном без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах возможен гром, временами дожди, может выпасть град. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-20, днем 23-28, в горах ночью 6-11, днем 13-17 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому процессу, 22-23 сентября на Абшеронском полуострове ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно повлияет на здоровье метеочувствительных людей.

Minval.az