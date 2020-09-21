Пару дней назад в Азербайджане снова развернулась старая и уже порядком набившая оскомину тема запрета на ношение шортов. О нестандартной ситуации написал блогер Фарид Пардашунас, который для сдачи экзаменов на водительские права пришел в здание Главного управления Государственной дорожной полиции. Блогер заплатил пошлину, но в здание его не пустили, мотивируя отказ тем, что мужчина пришел в шортах. А так как внутри здания сидят чьи-то мамы и сестры, то шорты запрещены категорически. Оскорбляет, дескать, азербайджанских женщин любование коленами и ляжками шортиконосца. Блогер стал возмущаться и сказал, что внутри здания есть и девушки, которые пришли в шортах, и покороче, и более облегающих чем у него самого. Но полиция не стала слушать его доводов (кстати, весьма разумных) и попросила блогера уйти.

После публикации естественно поднялась очередная буча. Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь Главного управления Государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев заявил, что конкретного дрескода для визита в ГДП нет, но, тем не менее, отметил, что даже в некоторые рестораны в шортиках не пускают, так как это «оскорбляет клиентов». При этом К. Алиев, сославшись на менталитет, заявил, что, дескать, неприемлемо ходить в государственные органы в шлепках и шортах. По его словам, женщины выражали недовольство, когда видели, что мужчины приходят и сидят в шортах. При этом К. Алиев отметил, что женщина может носить и короткое платье, и шорты, и мини-юбку, так как это ее право (о, бесправные наши мужчины!). Но мужчинам в нашем обществе не дозволено носить неприемлемую одежду. А потому мужчинам рекомендуется приходить в государственные учреждения в соответствующей одежде.

«Это связано не с нашим желанием, а с требованием, обращением других лиц, посещающих эти места», — резюмировал Алиев.

Яснее некуда, если честно. И зря мы все пытаемся растолковать запрет простым правилом ношения дрескода при посещении определенных мест, в частности государственных учреждений. Это слишком сложно для нас. А потому по-прежнему в ход идет оправдание менталитетом. Но почему, почему нельзя просто выразиться более цивилизовано, к примеру «в госучреждения в шортах приходить запрещено, так как форма одежды не соответствует правилам учреждения». И все. Коротко и ясно. Но так или иначе в ход снова пошли «мамы-сестры, которым не нравится», «менталитет», «неправильное воспитание» и так далее. Ну почему кругозор наших чиновников вращается именно вокруг этих мнимых «величин», хотя есть более цивилизованные и менее оскорбительные формы тех же запретов?

А ведь мы вот уже который год переживаем подобное, и всякий раз громы и молнии мечут именно представители госструктур, причем, в самой изощренной и форме.

Самым ярким шортоненавистником в топе маразмов по-прежнему лидирует председатель партии «Муасир Мусават» Хафиз Гаджиев, заявивший, что ношение шорт является «безнравственным» и «бесчестным». Он обвинил европейские ценности и телевидение в продвижении этой противоречащей местным традициям тенденции в моде, а также выдал фразу, ставшую впоследствии исторической: «Порядочные люди не будут носить шорты».

Кроме того, распалившись, Гаджиев советовал обливать кислотой ноги мужчин, надевающих шорты. Но что самое интересное – гражданское сообщество красиво отомстило, проявив смекалку и юмор: интернет наводнили мемы, а также фотографии самого Хафиза Гаджиева, вольготно красующегося в столь ненавидимых им шортиках, правда, по предположению многих, хоть и не в Азербайджане были сделаны эти снимки, но все же.

В 2016-м году высокогорном селке Лагыч разместили объявление о запрете шортов, хотя Лагыч Исмаиллинского района является одним из самых популярных туристических направлений в Азербайджане. Стыдно даже как то перед иностранцами было, ей Богу.

В 2017-м году охрана одного из университетов не пустила на занятия студентов, пришедших в шортах, хотя официально утвержденного запрета не было.

В 2018-м году в том же самом депутатском корпусе (кстати, уже даже не смешно!), но на сей раз из уст Агаджана Абыева снова был выпущен перл, только уже в адрес девушек, надевающих шортики в летнюю жару. Дескать, азербайджанке одевать столь откровенно нельзя. Мама-папа куда смотрят? Очередная попытка совать свой нос в личное пространство граждан тоже вызвало ярость и презрение среди публики, совершенно точно отметившей, что уж лучше ходить в шортиках и прослыть вульгарным и неправильно воспитанным, чем быть депутатом в Азербайджане.

В 2019-м году, правда, заявлений о вреде и безнравственности шортиков никто не делал, видать, не до этого было. А вот в 2020-м снова вспомнили добрую старую традицию нарушать права граждан и вторгаться в их личное пространство. Так и хочется сказать: Господа-чиновники, займитесь лучше своими прямыми обязанностями и не лезьте в наши дела! Мы как-нибудь сами разберемся, что, где и как нам носить, а от чего воздержаться. Во всяком случае, мы живем в демократической стране, и согласно Конституции, имеем право одеваться так, как считаем нужным. Кроме того, можно носить шорты и быть порядочным человеком, а можно упаковаться в строгий костюм, нацепить на шею галстук и оставаться самой настоящей сволочью.

Яна Мадатова

Minval.az