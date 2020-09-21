Ситуация на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск и в направлении государственной границы с Арменией все более целенаправленно обостряется противником. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

«В последнее время рост случаев грубых нарушений режима прекращения огня подразделениями вооруженных сил Армении, регулярные обстрелы наших населенных пунктов, гражданских лиц и объектов инфраструктуры вблизи линии соприкосновения, использование более крупнокалиберного оружия, разведывательно-диверсионная деятельность против позиций наших подразделений, а также широкое применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) привели к серьезному обострению ситуации на линии фронта», — говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.

Во всех случаях провокации противника были пресечены с применением видов войск Азербайджанской Армии, и он понес большие потери. Так, в результате действий наших подразделений Противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью был уничтожен очередной тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) противника.

«21 сентября в 09:20 в результате очередной провокации противника в Товузском направлении на армяно-азербайджанской государственной границе погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Азербайджанской Армии младший чавуш Мамедов Эльшан Али оглы», — сообщили в оборонном ведомстве.

Минобороны заявило, что вся ответственность за обострение ситуации на фронте лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Minval.az