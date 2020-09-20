В рамках подготовки к началу коммерческой эксплуатации, а также в рамках этапа испытаний и ввода в эксплуатацию, Трансадриатический трубопровод (TAP) был заполнен природным газом от греко-турецкой границы до компрессорной станции в Фиере (Албания), сообщил глава по внешним связям TAP Вугар Вейсалов.

«Испытания и ввод в эксплуатацию морского и итальянского участков будут проходить в соответствии с графиком проекта, чтобы начать процесс ввода в эксплуатацию и обеспечить готовность к транспортировке первого газа с «Шах Дениз – 2″ в четвертом квартале 2020 года», — приводит его слова «Тренд».

Minval.az