Срок выбора специальностей для участия в конкурсе по приему студентов в вузы продлен до 10:00 21 сентября.

Как говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), абитуриенты и суббакалавры, которые хотят участвовать в конкурсе по приему в вузы, но не выбрали специальности, могут утвердить свои заявления по выбору специальностей до 10:00 21 сентября. Лица, которые к указанному времени не утвердят свои заявления, не смогут участвовать в конкурсе.

Отметим, что к настоящему времени более 900 абитуриентов (суббакалавров) выбрали специальности, но не утвердили свои заявления. ГЭЦ проинформировал этих лиц посредством СМС-сообщений.

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