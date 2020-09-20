Согласно результатам мониторинга специалистов Национальной гидрометеорологической службы, 19-20 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове количество пыли в воздухе превышает санитарные нормы.

Об этом заявил замначальника службы Васиф Алиев.

«Причиной тому является тот факт, что из-за метеорологических условий в Баку и на Апшеронском полуострове пыль поднимается в верхние слои атмосферы. Согласно спутниковым снимкам, наблюдаемые в воздухе частицы пыли являются локальными, а не связаны с трансграничным переносом пыли», — приводит «Репорт» его слова.

Minval.az