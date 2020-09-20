«Армения – агрессорское государство. Их ненависть к Азербайджану, азербайджанцам проявляется и вот в этой грязной политике. Еще раз хочу сказать и хочу предупредить их, что если они не откажутся от своих грязных планов, то последствия для них будут очень тяжелыми».

Об этом 19 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью местным телеканалам после церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении «Абшерон» на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

«Они готовятся к новой войне. Идет концентрация их сил недалеко от линии соприкосновения. Мы все видим, все отслеживаем. Отслеживаем все их действия. Конечно, мы будем обороняться. Так же, как оборонялись в Товузе, будем обороняться во всех остальных направлениях. Товузские события стали очередным уроком для них. Если хотят получить новый урок, то мы готовы к этому», — отметил глава государства.

Minval.az