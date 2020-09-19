«Мой дед Азиз Алиев родился в бедной семье на территории Иреванского ханства, являющегося древней азербайджанской землей, и хотел учиться. Но у него не было денег на учебу».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в субботу в интервью местным телеканалам.

По словам президента, в то время он отправил Гаджи Зейналабдину Тагиеву письмо с просьбой оказать ему материальную помощь. «Он хотел стать врачом. Естественно, Тагиев не знал его, но как патриот и добрый человек отправил ему деньги, на которые Азиз Алиев поступил в Санкт-Петербургскую военную академию, выучился там, стал прекрасным врачом, выдающимся государственным деятелем», — рассказал И.Алиев.

Глава государства также отметил, что если бы Азербайджан в то время был независимой страной, то мог стать богатейшей страной мира.

Minval.az