Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает руководство Армении виновным в срыве переговорного процесса по карабахскому урегулированию.

«Я негативно оцениваю нынешнее состояние переговоров…Переговоры фактически не ведутся…Я говорил, что мы не будем участвовать в переговорах ради видимости. Это не значит, что мы отказываемся от переговоров, а означает, что мы не хотим присоединяться к хитрой политике Армении», — заявил И.Алиев в субботу в интервью местным телеканалам.

Президент Азербайджана также подчеркнул, что премьер-министр Армении прошлогодним заявлением о том, что «Карабах — это Армения» нанес серьезный удар по переговорному процессу.

«Если он думает, что Карабах — это Армения — хотя весь мир отверг эту чушь, — тогда о каком мирном соглашении можно говорить? То есть это была политическая провокация», — сказал Алиев (все цитаты по «Интерфаксу).

По словам президента, еще одна провокация со стороны Еревана заключалась в требовании того, чтобы «Азербайджан вел переговоры с Нагорным Карабахом, а не с Арменией».

«Это также означает изменение формата, и, конечно, мы никогда не сможем с этим согласиться….Фактически, эти заявления дают основание говорить о том, что Армения вышла из переговоров, не мы, а Армения. Мы не должны обманывать себя и свой народ, переговоры не ведутся, и это не из-за пандемии. Конечно, пандемия вмешалась, но без нее переговоры не идут. Такие политически ошибочные и вредные заявления не оставляют места для переговоров», — подчеркнул Алиев.

В то же время, добавил он, в Армении есть рационально мыслящие люди и политики, которые уже поднимают этот вопрос и доносят до армянской общественности свое мнение о том, что нынешнее руководство ведет страну в пропасть.

Minval.az