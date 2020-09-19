Министр образования Эмин Амруллаев выразил соболезнование в связи с суицидом учительницы начальных классов полной средней школы №121 города Баку Наиды Исаевой, совершенном ею 16 сентября.

Министр отметил, что распространение в различных СМИ недостоверной и непроверенной информации о покойной учительнице также вызывает сожаление.

«Министерство образования заявляет, что в школе, где работала Наида Исаева, она известна как культурный, грамотный и трудолюбивый сотрудник. После окончания Бакинского гуманитарного колледжа по специальности учитель начальных классов с 2016 года начала работать учителем в полной средней школе №92 города Баку. В 2018-2019 учебном году набрала 51 балл и поступила учителем начальных классов в школу №121 города Баку. Министерство образования еще раз выражает соболезнования родным и близким Наиды Исаевой», — цитирует слова министра Report.

Minval.az