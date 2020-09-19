Родители азербайджанских школьников дадут расписку, в которой будет прописано их обязательство не приводить ребенка в школу в случае наличия у него или членов его семьи жалоб на затрудненное дыхание, температуру, кашель и диарея — обо всем этом родители будут обязаны уведомить руководство школы.

Тем самым они обязуются не приводить ребенка на очные занятия в школу в случае возникновения вышеуказанных симптомов.

Расписка также предусматривает обязательство родителя, отказавшегося приводить ребенка в школу из-за опасности его здоровью в условиях пандемии, выполнять все уроки, обеспечить просмотр ребенком телеуроков и участие в виртуальных занятиях, информирует Репорт.

Minval.az