«Хочу поздравить нефтяников с наступающим профессиональным праздником и пожелать им новых успехов. Нефтяники всегда пользовались большим уважением в Азербайджане. Так обстоит и сегодня, труд нефтяников – настоящий героизм. Профессия нефтяника – уважаемая и в то же время рискованная, опасная, еще раз хочу сказать, их труд – настоящий героизм. В то же время нефтяники играют огромную роль в успешном развитии нашей страны», заявил президент Ильхам Алиев в ходе интервью азербайджанским телеканалам после церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении «Абшерон» на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

Глава государства отметил, что сегодня основная часть экономики страны связана с нефтегазовым сектором, и так будет еще долгие годы после этого:

«Речь не идет о том, что другие секторы не развиваются, они развиваются, но как бы ни развивались, они не смогут в ближайшем будущем приносить такие же доходы, как нефть и газ.В то же время новые проекты – сегодня «Абшерон», месяц назад – «Карабах», реализация других проектов и дальше будут подтверждать важную роль нефтегазового фактора.

Я всегда гордился тем, что 9 лет моей жизни прошли в Государственной нефтяной компании, как коллега нефтяников, сердечно поздравляю их и желаю новых успехов».

Minval.az