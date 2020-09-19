«Это действительно очень важное событие, потому что фактически начинается новый этап разработки газоконденсатного месторождения «Абшерон». Уверен, что и этот этап будет успешным, и Азербайджан, таким образом, отметит важное событие, важный шаг в своей нефтегазовой стратегии», заявил президент Ильхам Алиев 19 сентября в интервью азербайджанским телеканалам после церемонии закладки фундамента морских операций месторождения «Абшерон» на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

«История месторождения «Абшерон» несколько иная, так как впервые контракт по газовому месторождению «Абшерон» был подписан с зарубежными партнерами еще в конце 1990-х годов. Я хорошо помню те дни, мы возлагали большие надежды на месторождение «Абшерон», так как наши геологи, в частности Хошбахт Юсифзаде, были абсолютно уверены в том, что на этом месторождении имеются достаточно крупные резервы газа… Но, к сожалению, спустя некоторое время первый контракт был расторгнут. Причина заключалась в том, что пробуренная скважина оказалась пустой. Помню, в то время наш выдающийся геолог Хошбахт Юсифзаде сказал, что место скважины выбрано неправильно и пытался убедить зарубежных партнеров внести в свою рабочую программу некоторые поправки. Но его, к сожалению, не послушали».

«Но еще раз говорю, мы были абсолютно уверены в том, что здесь имеются крупные запасы газа, я рад, что компания Total пришла к такому же мнению, были подписаны соответствующие документы с SOCAR, после чего началась практическая работа, было открыто крупное газоконденсатное месторождение, и я могу сказать, что именно Хошбахт муаллим первым сообщил меня об этом важном событии, открытии месторождения. Таким образом, был получен крупный ресурс для сегодняшнего развития нашего нефтегазового потенциала», — отметил глава государства.

«Запасы газа на этом месторождении составляют 350-360 миллиардов кубометров газа — но я считаю, что будет еще больше, потому что накопленный нами опыт показывают, что выявляются более крупные ресурсы, чем предполагалось, — и 100 миллионов тонн конденсата. Это – продукт, равный сырой нефти, и таким образом, Азербайджан и впредь будет надежным поставщиком газа. Должен также отметить, что газ, добываемый по первой стадии «Абшерона», будет направлен на обеспечение внутренних потребностей, так как в этом есть потребность. Этого требуют растущее население, растущая промышленность. Газ, добываемый в рамках второй стадии, будет экспортироваться на мировые рынки, так как полномасштабная разработка этого месторождения будет вестись уже поэтапно», пишет АПА.

Minval.az