На фоне переброски в оккупированный Карабах террористов АСАЛА из Ливана и «сил специального назначения» террористической Рабочей партии Курдистана —РПК , обсуждений в Ереване создания ополчения против Азербайджана, супруга премьер-министра Армении Анна Акопян при содействии Минобороны хочет провести 45-дневные женские военные сборы. Об этом сообщается на ее официальном сайте. В них могут участвовать девушки и женщины от 18 до 27 лет.

Читайте также: Премьерская чета бросила в дело последний резерв: Анна Акопян собирается стрелять в азербайджанцев

Согласно сообщению, для участников военных сборов предусмотрена программа военной подготовки в казарменных условиях с целью приобретения военных навыков.

«В течение срока подготовки свидания, увольнения будут запрещены. Не разрешат также видео и фотосъемки территорий воинских частей и полигонов. По завершении курсов участницы сборов будут сдавать зачет, желающие могут перейти на службу в соответствующем порядке и условиях.

На начальном и заключительном этапах военных сборов в них примет участие и сама Акопян», — говорится в сообщении.

Minval.az