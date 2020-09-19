Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов провел служебное совещание с руководящим составом Азербайджанской Армии.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Министр обороны отметил, что полученные последние данные и сообщения, распространенные в средствах массовой информации, а также военная риторика в выступлениях военно-политического руководства Армении, ведение мобилизационной деятельности и привлечение в регион внешних сил ясно свидетельствуют о том, что противник намерен совершить масштабные провокации и обострить ситуацию.

Учитывая это, имеющиеся в нашем распоряжении силы и средства должны быть полностью готовы не только к пресечению любых провокаций, но и к принятию строгих упреждающих мер. При этом особое внимание следует уделять разведывательной деятельности и боевому обеспечению, а также предпринимать организованные действия на всех направлениях.

Необходимо усилить контроль за качеством учений и тренировок, нацеленных на постоянное повышение боеспособности и профессионализма Азербайджанской Армии, в частности её передовых подразделений, а также на повышение уровня боевой готовности личного состава и освобождение оккупированных территорий.

Министр обороны поручил должностным лицам уделить особое внимание переводу вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации в Азербайджанской Армии, эффективности и своевременному завершению процесса подготовки к зимнему периоду, полноценному обеспечению подразделений, здоровью военнослужащих, а также мерам по борьбе с пандемией COVID-19.

В завершение генерал-полковник З. Гасанов поручил уточнить боевые расчеты и мобилизационные ресурсы с соответствующими структурами в соответствии с планом действий, а также подготовиться к проведению сборов по различным специальностям, полевых выходов и занятий по боевой подготовке с военнообязанными, пребывающими в запасе.

Minval.az