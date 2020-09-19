Богиню правосудия Фемиду принято изображать с повязкой на глазах. А вот Гермесу, богу торговли и дипломатии, в греческом пантеоне полагалось быть зрячим. Не беремся утверждать, изучали ли в МГИМО эти античные премудрости, но все же хочется надеяться, что сотрудникам МИД РФ своевременно объяснили: дипломатам по штату положено быть информированными. Особенно если они выходят «под камеры» на открытый разговор с прессой.

Но тогда как объяснить то, что произошло на недавнем брифинге официального представителя МИД России Марии Захаровой

Напомним: у официального представителя российской дипломатии поинтересовались, как МИД РФ может прокомментировать проводимую Арменией политику незаконного заселения оккупированных азербайджанских земель и тот факт, что этнических армян из Ливана переселяют в Шушу, которая имеет для азербайджанского народа большое историческое и духовное значение. Напомнили журналисты и о том, что такая деятельность является грубым нарушением международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 1949 года, особо отметив, что, «согласно четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, оккупирующее государство не должно перемещать свое гражданское население на оккупированные ею территории». По сути дела, журналисты сами — сами! — сделали всю работу за МИД РФ, предоставив и факты, и «правовую папку».

И что же госпожа Захарова? Официальный представитель МИД РФ, с явным раздражением прочитав азербайджанский вопрос и проворчав, что он-де слишком «длинный», затем просто «поплыла». И начала рассуждать, что, дескать, «мы слышали о намерении де-факто властей Нагорного Карабаха расселить армян, покинувших Ливан, на подконтрольных территориях. Читали сообщение о том, что две ливанские семьи изъявили желание поселиться в Нагорном Карабахе. Проверенными данными о реальном притоке ливанских беженцев в Нагорный Карабах и на территории вокруг него не располагаем». После чего отметила: «Исходим из того, что сейчас надо сконцентрироваться на восстановлении переговорного процесса, направленного на решение нагорно-карабахского вопроса, в том числе проблемы беженцев и перемещенных лиц в регионе» и напомнила о консультациях сопредседателей с главами МИД Азербайджана и Армении.

Бывает, конечно, в карьере дипломата «ляпсус». А бывает «ляпсус в энной степени».

Россия — страна-посредник в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Что уже априори предполагает, что ее дипломатам, а тем более споуксвумен МИДа, положено быть в курсе. Особенно по таким вопросам, к которым уже не первую неделю привлекает внимание азербайджанская дипломатия. МИД Азербайджана еще 15 августа распространил спутниковые снимки, доказывающие, что армянские оккупанты строят на захваченных азербайджанских землях. Вопрос с незаконным заселением оккупированных территорий Азербайджан поднимал и поднимает на многих «площадках», в том числе в ПАСЕ. Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова генсеку ООН Антонио Гутерришу об агрессивной риторике Армении и ее незаконной деятельности на оккупированных территориях, включая незаконное заселение, распространено в ООН. Наконец, видео и фотографии публиковались и в СМИ. И да, еще такая «вишенка на торте»: границы Армении с Ираном и Турцией и КПП в аэропорту «Звартноц» — под контролем российских пограничников. А координация действий здесь такая, что российские «черные списки» невыездных персон распространяются и на Армению — об этом, в частности, рассказывал украинский политик, депутат Верховной Рады Мустафа Найем.

А теперь госпожа Захарова уверяет, что она глубоко не в курсе. Давая сколько угодно поводов для язвительных комментариев в стиле «во всех странах слепая Фемида, а вот в России — госпожа Дипломатия».

Ну ладно, не будем слишком строги. Примем во внимание многочисленные перлы народов мудрости в стиле «в жизни всякое бывает, и жук свистит, и бык летает». Предположим, Лубянская площадь не делится информацией со Смоленской площадью. А сама официальный представитель МИД РФ просто за чем-то по-человечески не уследила. Может быть, она брала уроки танцев, изучала фотографии с официальных саммитов, пересматривала голливудскую «киноклассику», «зависала» в соцсетях —да мало ли какие дела могли быть, живой ведь человек.

Но и тут не сходится. У госпожи официального представителя была возможность сказать на брифинге, что да, она не в курсе, но прояснит вопрос и ответит позже, и уж тем более подтвердить, что такая деятельность незаконна. Свериться с текстом Женевских конвенций, да еще с конкретным указанием пункта — на это много времени не требуется. Но госпожа споуксвумен пошла другим путем. И брякнула: да, она слышала и читала, что две армянские семьи из Ливана действительно решили поселиться в Карабахе.

Здесь, как бы поделикатнее выразиться, лучше держать в голове одно правило: есть в жизни ситуации, к которым неприменимы понятия «немножко» или «частично». И рассказав о «двух семьях», госпожа Захарова подтвердила: она «в теме». Причем знакома именно с материалами армянских СМИ, а вот с обращениями азербайджанских дипломатов, включая главу МИД, делегатов в ПАСЕ и т.д. — уже нет. И даже подтвержденный армянской стороной факт переселения по крайней мере двух семей не считает поводом для реагирования и выражения своей позиции. А это уже «слепота» особого рода, которая называется «не видеть в упор».

И самое главное, происходит это все на весьма неприятном фоне. Совсем недавно азербайджанская общественность была справедливо возмущена сообщениями о том, что в дни армянской вооруженной провокации в Товузе и сразу же после нее из России в Армению было совершено более десятка рейсов военно-транспортных самолетов, которые доставили Еревану в подарок оружие — общим весом в 510 тонн. Совсем недавно прошли совместные российско-армянские учения, где армянские «зинворы» вместе с российскими «гранд-патронами» учились бороться с беспилотниками, десантироваться в тыл «условного противника» и захватывать пленных. Словом, можно представить себе, как накалена атмосфера и какие усилия требуются от дипломатов, чтобы снизить напряженность в двусторонних отношениях и приостановить их дальнейшее «размывание».

И вот на фоне такой «электризации» госпожа Захарова выходит к журналистам и заявляет: насчет заявлений МИД Азербайджана и его главы я не в курсе, читала про переселение в армянских СМИ, но реагировать на такое вопиющее нарушение международного гуманитарного права МИД РФ не считает необходимым.

И как это понимать? Это просто вопиющий непрофессионализм? Который Москва в ближайшее время постарается дезавуировать и внести ясность в ситуацию? Или же на Смоленской площади просто не считают необходимым работать над сохранением конструктивной атмосферы в отношениях Баку и Москвы? В любом случае мяч сегодня на российской половине поля. А в Баку наблюдают за развитием событий и оставляют за собой право на реакцию и решения.

Потому что над добрососедскими отношениями надо работать с обеих сторон.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az