Доктор медицинских наук соведущий программы «Жить здорово» Андрей Продеус рассказал, какую температуру считать нормальной.

«Сама по себе температура не является опасной. Большее значение имеет самочувствие человека. Если есть симптомы интоксикации, человеку плохо (даже если у него условно нормальная температура), тогда человек, скорее всего, болен», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, нормальная температура колеблется примерно от 36,2 до 37,2 градуса.

Как отметил Продеус, максимальный пик — в районе 20:00, минимальный — около 3:00.

«Эти цифры актуальны, если мы говорим о температуре поверхностных подмышечных впадин», — уточнил эксперт.

Он добавил, что если температура выше 37 градусов держится постоянно, то стоит обратиться к врачу.

Minval.az