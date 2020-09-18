Стали известны очередные потенциальные соперники чемпиона Азербайджана «Карабаха» в еврокубках.

Агдамская команда встретится с победителем пары III квалификационного раунда «Легия» (Польша) – «Дрита» (Косово). Потенциальные соперники «Карабаха» выявят сильнейшего 24 сентября.

Встречи плей-офф пройдут 1 октября. На этой стадии победители пар определятся в одном матче, «Карабах» сыграет с соперником в гостях, отмечает АПА.

«Карабах» — единственный представитель Азербайджана, продолжающий борьбу в еврокубках, в Лиге чемпионов нанес поражение «Силексу» (Северная Македония) со счетом 4:0, «Шерифу» (Молдова) со счетом 2:1, проиграл со счетом 5:6 в серии пенальти «Мольде» (Норвегия) в матче, завершившемся нулевой ничьей.

Minval.az