Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с начала этого года оказал ликвидную поддержку банковскому сектору в нескольких направлениях на 1 миллиард манатов, рассказал председатель ЦБА Эльман Рустамов на онлайн-заседании Совета по сотрудничеству с предпринимателями при правлении Центробанка

Он подчеркнул, что в условиях пандемии ЦБА оказывает поддержку банкам, а банки, в свою очередь, предпринимателям.

По словам главного банкира, в этот период ипотечные и бизнес-кредиты увеличились, а потребительские кредиты сократились. С начала года смягчены регулятивные требования по кредитам для предпринимателей, занимающимся экспортной деятельностью, ужесточены регулятивные требования с целью сокращения потребительского кредитования.

На сегодняшний день реструктуризированы кредиты 49 тыс. заемщиков на 886 млн манатов. Реструктуризация кредитного портфеля наряду с мерами регулятивного смягчения ЦБА активно проводилась банками по собственной инициативе.

Minval.az