Помощник президента генерал-полковник Магеррам Алиев и начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев побывали в воинских частях и подразделениях отдельной пограничной дивизии «Газах» Пограничных войск ГПС.

Как сообщили в пресс-службе ГПС, в рамках визита было проверено выполнение поручений Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, изучены условия службы и проживания военнослужащих, были проведены встречи с пограничниками, несущими службу в пограничных боевых пунктах на государственной границе с Арменией.

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