В Азербайджане выявлено еще 117 случаев заражения коронавирусом, 135 человек вылечились, один человек скончался, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 117 случаев заражения коронавирусом, 135 человек вылечились, один человек скончался, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Дата: 2020/09/18 15:37
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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