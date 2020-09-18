В некоторых СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что учительница начальных классов средней школы № 121 Наида Исаева совершила суицид, выбросившись из многоэтажного здания в Наримановском районе Баку в связи с тем, что ее шантажировали распространением видео личного характера, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

По факту суицида Исаевой Наиды 17 сентября 2020 года в Наримановской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК Азербайджана (доведение до самоубийства), в настоящее время осуществляются интенсивные следственно-оперативные мероприятия по этому делу.

В связи с вышеизложенным, Генпрокуратура просит СМИ и пользователей соцсетей не распространять недостоверную информацию на данном этапе следствия для обеспечения полного, всестороннего и объективного проведения расследования по настоящему делу.

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