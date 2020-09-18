«В Оперативном штабе при Кабмине обсуждается осуществление театрами деятельности в традиционной форме», сказал первый заместитель министра культуры, и.о. министра Анар Керимов.

«Решения об этом принимаются Оперативным штабом при Кабмине после всесторонних обсуждений. При этих обсуждениях учитывается международный опыт. В то же время за основу берется динамика пандемии в стране. Поэтому, полагаю, что регулярно будем вести консультации с Оперативным штабом и в результате этого будут приниматься решения. Сейчас этот вопрос на уровне обсуждения», — приводит слова А.Керимова Report.

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