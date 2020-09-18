Эту новость еще с вечера горячо обсуждает азербайджанский сектор Фейсбука: центр «Досье», связанный с Михаилом Ходорковским, в рамках своего расследования российского вмешательства во внутренние дела соседних стран опубликовал раздел, посвященный Азербайджану. С главной, так сказать, «изюминкой» — составленным генералом СВР Черновым списком из 76 фамилий тех, кого Кремль счел для себя «перспективными» и с чьей помощью, как уверяют авторы расследования, продвигает здесь свое влияние. А проще говоря, «русских агентов». Такой вот «Викиликс в переводе на русский».

Только вот на сей раз имеют место совершенно противоположные «национальные особенности «Викиликса»». Когда рядовой Брэдли Мэннинг, ставший в тюрьме Челси Мэннинг, поделился секретной информацией с Джулианом Ассанжем, это был болезненный удар по Вашингтону. А нынешняя сенсация со «списком российских агентов» представляет собой провокацию уже против Азербайджана.

Сказать, что представленный список вызывает сомнения и вопросы — ничего не сказать. Среди 76 названных имен и фамилий можно найти руководителей и сотрудников СМИ, университетских преподавателей, студентов, руководителей экспертных центров и отдельных политологов. Причем далеко не все из них — горячие сторонники дружбы с Россией, как это можно решить из представленной аннотации (не говоря о том, что можно выступать за развитие сотрудничества с РФ, оставаясь при этом искренним патриотом Азербайджана и ни в коей мере не являясь «проплаченным завербованным агентом»). А уж фотография «пророссийского активиста» Исмаила Агакишиева с основателем группы «На-На» Бари Алибасовым — это вообще за гранью понимания.

Можно, конечно, отметить, что связанные с Ходорковским структуры вообще работают не очень «чисто». Гибель в ЦАР нашего соотечественника, журналиста Орхана Джемаля и его коллег, которых просто заманили в ловушку — слишком жестокое и красноречивое тому доказательство.

Но на сей раз речь о другом. Опубликованный список не несет в себе главную угрозу — он не «засвечивает» реальную российскую агентуру и не раскрывает имен тех, с кем реально сотрудничает российская разведка. В «сенсационном сливе» представлена исключительно медиа-сфера. Здесь нет ни общественных активистов (не считая студентов-волонтеров), ни сотрудников государственных органов, ни военных, получивших, к примеру, образование в Москве, как действующих, так и отставных, притом что Азербайджан — воюющая страна, здесь понятное внимание ко всему, что связано с армией. Если верить сотрудникам центра «Досье», «слившим» этот список, Россию в Азербайджане ну абсолютно не интересуют ни настроения в офицерском корпусе, ни SOCAR (и это на фоне «газовой гонки» в Европе!), ей никакого дела до дипломатического корпуса, азербайджанских спецслужб и азербайджанского ВПК…Словом, вряд ли после такой «утечки» на Лубянке, в Ясенево или в «Аквариуме» на Хорошевском шоссе объявят тревогу и начнут искать «крота».

Но в то же время публикация подобного списка — это классический способ запустить в обществе этакую «охоту на ведьм», то есть, пардон, на «российскую агентуру». От которой рукой подать до полномасштабной «раскачки» ситуации в стране — с поиском «врагов», где уже каждый будет составлять собственный список, обвинениями в адрес властей в «нерешительности» (тем более что подобные намеки есть и в тексте самого «Досье»). И то, что опубликован этот список структурами, близкими к Ходорковскому, тоже неудивительно — «список российской агентуры» в Азербайджане вряд ли зачитает в своем эфире Владимир Соловьев.

Более того, это не единственный признак намеренной «раскачки». Одновременно в общество вброшена и старательно раздувается еще одна старая и горячая тема — тот самый «русский сектор». Где одни действительно обсуждают разные модели и пути улучшения качества образования, а другие просто «поддерживают накал» при помощи заведомо провокационных «озвучек». И, наконец, все это происходит на весьма показательном фоне, где присутствуют и старт «Южного газового коридора», и скандал вокруг очередных российских оружейных «подарков» Армении, и многое другое. Строго говоря, даже на фоне такой «наэлектризованности» общественного мнения Азербайджан проявляет выдержку и хладнокровие, не устраивая показного «фестиваля русофобии». И тем более нет никаких проявлений агрессии в отношении собственных граждан, которые — о ужас! — учились на русском языке, любят слушать музыку Чайковского или пить чай с московскими конфетами и тульскими пряниками. И вот это, похоже, кого-то сильно не устроило. Так что теперь в Баку при помощи таких «вбросов» пытаются разжечь страсти — в том числе и для того, чтобы дать повод для вмешательства под предлогом «защиты русскоязычных» или чего-нибудь в том же роде. Так что при всем «топорном уровне» предпринятой провокации вряд ли можно позволить себе недооценивать ее опасность.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az