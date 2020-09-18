Бакинский апелляционный суд рассмотрит сегодня жалобу на приговор в отношении оппозиционера Тофига Ягублу, сообщил его адвокат Эльчин Садыгов.

По его словам, назначенное на 28 сентября 2020 года предварительное рассмотрение апелляционной жалобы было отменено. Предварительное судебное заседание состоится сегодня в 16:00. Жалобу рассмотрят под председательством судьи Эльмара Рагимова.

Низаминский районный суд Баку приговорил оппозиционера к лишению свободы сроком на 4 года и 3 месяца.

Согласно обвинительному акту, 22 марта после ДТП Тофиг Ягублу вышел из своего автомобиля, оскорбил и ударил водителя другого транспортного средства и его супругу, после чего отверткой нанес водителю телесные повреждения.

Сам Ягублу не признал выдвинутые против него обвинения и уже 17 дней проводит голодовку. 12 сентября в связи с ухудшением состояния он был переведен из следственного изолятора в City Hospital.

Minval.az