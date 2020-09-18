Помощник президента Анар Алекперов ознакомился с работами по восстановлению и реконструкции, проводимыми в здании Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), выразив удовлетворение созданными тут условиями, сообщается на сайте НАНА.

Согласно сообщению, президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев подробно проинформировал помощника президента о проведенных в академии в последние месяцы реформах и работах.

Мехтиев отметил, что реформы и работы по восстановлению и реконструкции, проводимые в академии, были осуществлены благодаря вниманию, заботе и поддержке президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Minval.az