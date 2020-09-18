Армения вновь активизирует сотрудничество с РКК. Как уже сообщал Minval.az, одновременно с переброской в оккупированный Карабах террористов АСАЛА из Ливана туда же «передислоцируются» и так называемые«силы специального назначения» террористической Рабочей партии Курдистана —РПК или РКК.

Это, без сомнения, сенсация из числа ожидаемых. «Воспользоваться боевым опытом» курдских «пешмерга», тесно связанных с РКК, завсегдатай российских ток-шоу Семен Багдасаров советовал ереванским бонзам еще в феврале 2018 года. Неких таинственных «курдов», а точнее, боевиков РКК в Армении видели и позже — в 2019 году, где они, напомним, пытались скрыться от турецких «зачисток». Сегодня турецкие «силовики» вновь проводят операции против РКК и регулярно сообщают об уничтоженных террористах, так что боевикам самое время искать укрытия на территории Армении.

Здесь, конечно, нелишне в который уже раз поинтересоваться, как эти субъекты проникают в Армению, чьи границы контролируют российские «зеленые фуражки», располагает ли там Ереван некими «окнами» или просто у террористов оказались добротно сработанные фальшивые документы. Но не менее важно другое.

Прежде всего, в Ереване вовсе не намерены ограничиться тем, что организуют террористам пикничок на озере Гейча, переименованном в Севан, а намерены использовать их по прямому назначению. Тем более что после апреля 2016 года, Гызылгая-Гюннютской операции, боев в Товузе уже мало у кого остались сомнения, на чьей стороне военно-силовой перевес. А использовать террор, проиграв на поле боя и не имея шансов на реванш — это, напомним в который уже раз, «классика жанра». Особенно если вспомнить, что функционеры РКК грозились развязать террор против нефтяной инфраструктуры Азербайджана еще в середине девяностых. Кроме того, оккупированные земли — это классическая «черная дыра», внеплановая территория, где не действуют никакие законы, соглашения и международные гарантии. Для размещения баз и лагерей террористов всех мастей — самое оно.

А «курдские надежды» Еревана, как показывает даже беглый анализ событий, не ограничиваются надеждами использовать террористов РКК против Азербайджана. Судя по всему, ереванские «политтехнологи» не прочь затеять новый этап перекройки границ, но уже на Ближнем Востоке. На планы эти в Ереване, кстати говоря, весьма прозрачно намекали по крайней мере в 2016 году, когда отмечалось столетие печально известного соглашения Сайкса-Пико. А теперь от намеков явно перешли к действиям. Из Армении в Сирию, напомним, переброшены сотни боевиков. И по данным турецких источников, влились они как раз в состав местного «ответвления» РКК — PYD/YPG.

Одновременно Армения ведет активную работу над открытием своего консульства в Эрбиле — столице Иракского Курдистана. Конечно, каждая страна сама вправе решать и договариваться, где ей открывать свои дипломатические представительства. Но тут адрес оказался слишком уж показательным. И не только на фоне того, что еще с восьмидесятых годов в Турции называют PKK-ermeni isbirligi. Если кто забыл, осенью 2017 года лидеры Иракского Курдистана подняли свой сепаратистский мятеж, попытавшись отделиться от Ирака и создать собственное независимое государство. План представлялся простым и надежным: государственные институты Ирака после падения режима Саддама Хусейна строятся «с нуля» и еще не окрепли, курды располагают беспрецедентной поддержкой Запада и солидным вооруженным «кулаком» в лице «пешмерга», так что самое время реализовать свои самые сокровенные мечты. И еще прихватить солидный кусок туркоманских земель с богатыми нефтяными месторождениями. Закончилось все, напомним, оглушительным крахом: официальный Багдад после серии уговоров двинул на север войска, США тут же свернули поддержку своих недавних союзников, боевые порядки «пешмерга» рассыпались на удивление быстро…Но вот забыты ли эти планы в Эрбиле, вопрос как минимум неоднозначный. А армянские структуры после Карабаха не так уж редко выступают в роли доноров сепаратистских политтехнологий. Достаточно вспомнить и «батальон имени Баграмяна», воевавший в Абхазии против законных властей Грузии, и вице-спикера крымского парламента Анушавана Данеляна, который бежал из Симферополя еще в девяностые, но вернулся на полуостров как раз накануне его российской аннексии…

Наконец, известно и другое. В армянских кругах еще с начала «десятых» перманентно вспыхивают разговоры о планах сколотить на Ближнем Востоке этакую «христианскую автономию». Строго говоря, включить в ее состав планируется не только этнических армян, а еще и ассирийцев, арабов-христиан, арамеев и т.д., но в том, что именно себе, любимым, в Ереване отводят главную роль, сомнений нет. Как и в том, что в состав этой самой «христианской автономии» планируется включить и нефтеносные районы. Другой вопрос, что говорить об этом вслух в Ереване не торопятся. И пока что, судя по многим признакам, вводят в действие первую часть плана — расшатать и разрушить существующие здесь государства, прежде всего руками курдов. А потом уже вступить в игру самим, ухватив самые жирные куски. О чем самим курдам, естественно, знать не полагается. Как и о том, кто еще, кроме Армении, может стоять за планами создания на Ближнем Востоке заведомо враждебного Турции сепаратистского образования.

А тогда уже становится понятно, что размещение террористов в оккупированном Карабахе — это часть агрессивных планов, осуществление которых представляет прямую и явную угрозу для нескольких стран региона — Азербайджана, Турции, Ирана, Сирии, Ирака…И тем более очевидно, что увещеваниями и призывами эта проблема вряд ли может быть решена. А это значит, что антитеррористическая операция в Карабахе становится все более актуальной задачей, и не только для Азербайджана.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az