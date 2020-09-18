Служба государственной безопасности в ходе расследования выявило основательные подозрения в том, что гражданин Азербайджанской Республики Ахмедов Амиль Мехман оглу в 2016-2019 годах в городе Алеппо (Сирия) прошел обучение в лагере специальной подготовки с целью участия в вооруженных конфликтах на почве религиозной вражды, сопровождаемых террористическими актами, под видом распространения религиозных учений. Также были выявлены подозрения в его участии в вооруженных конфликтах в Алеппо, Хама и Идлибе в составе «Джейшуллах» и других незаконных вооруженных группировок.

Позже Амиль Ахмедов тайно перешел на территорию третьего государства.

В результате проведенных Службой государственной безопасности оперативно-розыскных мер 7 сентября 2020 года Амиль Ахмедов был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию. Ему были предъявлены обвинения по статьям 283-1.3 (создание устойчивой группы с целью участия в вооруженных конфликтах вне пределов Азербайджанской Республики, участие в группах, учениях или вооруженных конфликтах) УК АР, в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Ведется расследование.

Minval.az