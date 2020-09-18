Известный американский радиоведущий Джон Батчелор и внук президента США Ричарда Никсона, политический комментатор Кристофер Никсон Кокс 16 сентября взяли интервью у посла Азербайджанской Республики в США Элина Сулейманова.

Как сообщили в посольстве Азербайджана в США, посол Элин Сулейманов в ходе интервью подчеркнул, что 15 сентября текущего года принял участие в церемонии подписания соглашения “Абрахам”, организованного в Белом доме, и что Азербайджан всегда был сторонником содействия межкультурному и межрелигиозному миру и диалогу в мире. Отметив, что 16 сентября текущего года президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с Новым годом – Рош-Ха-Шана, Элин Сулейманов напомнил, что азербайджанская еврейская община веками жила в Азербайджане в условиях мира и спокойствия.

Элин Сулейманов отметил, что Азербайджан, как мусульманская страна, сумел не только поощрить вопросы, имеющие значение для исламского мира, но и установить нормальные дипломатические отношения с Израилем, отметив, что Азербайджан в этом смысле может служить примером для многих стран мира и подчеркнул, что наша страна является сторонником решения израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств.

Обращая внимание на военные столкновения на армяно-азербайджанской границе, Элин Сулейманов отметил, что в результате последней военной провокации Армении был ранен один азербайджанский военнослужащий, и подчеркнул, что Армения продолжает предпринимать шаги против мира и благосостояния своего народа в регионе.

Посол отметил, что поставки Россией вооружений Армении вызывает серьезную озабоченность для Азербайджана. Сулейманов отметил, что в настоящее время ведутся обсуждения между Азербайджаном и Россией для выяснения этого вопроса. Посол отметил, что деятельность Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются США, Франция и Россия, относительно пассивна и с сожалением отметил, что страны-сопредседатели не проявили достаточной активности для достижения мира между Арменией и Азербайджаном, передает АПА.

Элин Сулейманов подчеркнул, что Армения размещает армян из Сирии и Ливана на оккупированных территориях Азербайджана и тем самым пытается изменить демографическую ситуацию на этих территориях. Кристофер Никсон Кокс подчеркнул, что в последнее время президент Трамп добился заключения ряда мирных соглашений, и спросил, какой вклад может внести американская сторона в урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. В ответ Элин Сулейманов отметил, что руководство США с коллегами от Франции и России добившись мирного разрешения конфликта на основе международного права и принципа справедливости во имя будущего азербайджанского и армянского народов может обеспечить интересы и самих США.

Minval.az