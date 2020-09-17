Арбитражный суд Московской области снял арест с пяти- и шестикомнатной квартир бизнесмена Тельмана Исмаилова в Москве. Жилье совокупной площадью около 300 квадратных метров на Кутузовском проспекте планируется продать на торгах, говорится в сообщении суда.

Квартиры были арестованы в 2017 году в рамках дела о банкротстве бывшего владельца Черкизовского рынка. При этом бизнесмен пытался вывести элитную недвижимость из имущественной массы, подарив их своему внуку — его также зовут Тельман Исмаилов, мальчик родился в 2005 году во Франции. Суды четырех инстанций признали сделки недействительными.

Две квартиры в доме на Кутузовском проспекте уже пытались реализовать на аукционе, начальная цена лота тогда превысила 88 миллионов рублей. Первые торги признаны несостоявшимися, поэтому объявлены повторные. Арест с недвижимости снят, чтобы не создавать «дополнительные препятствия при регистрации имущества за собой новым собственником», уточняется в определении суда.

Исмаилов в настоящее время проживает в Черногории, отмечает «Лента.ру». В России его заочно обвинили в организации убийства предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева в 2016 году, а также в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году. Предприниматель находится в международном розыске, выдана санкция на его арест.

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