Бывший полузащитник сборной Азербайджана по футболу Вагиф Джавадов высказался о предстоящем сегодня матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между бакинским «Нефтчи» и турецким «Галатасараем».

«Каковы шансы «Нефтчи» против «Галатасарая»? Только чудо спасет бакинцев. Но оно может случиться. Если бы противостояние состояло из двух игр, то говорить о чем-то вообще не было бы смысла. Но в одной отдельно взятой игре в Баку это чудо может произойти. После домашнего поражения от «Сумгайыта» я очень скептически отношусь к их перспективам. Можно проигрывать, но когда ты при этом еще и уступаешь своему сопернику по всем компонентам, то это уже другое. В любом случае, желаю «Нефтчи» удачи, в каком бы он состоянии ни был. Футболисты должны понимать, какую команду они представляют, и выложиться в этой игре по полной», — приводит «Азериспорт» мнение Джавадова.

Minval.az