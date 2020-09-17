«Были случаи злоупотребления некоторыми лицами в присвоении почетных званий».

Об этом на сегодняшнем заседании Комитета по культуре Милли Меджлиса сказал первый заместитель министра культуры, исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов, передает АПА.

Он отметил, что в этой сфере будут проведены реформы: «Потому что у некоторых лиц снизилось доверие к министерству культуры и даже к государству из-за того, что им не присвоили почетные звания. В этой сфере будет несколько точных критериев, будет создана тайная структура, которая будет принимать решения в этом процессе. Предлагается, чтобы решения принимались тайно, так как в этом случае удастся избежать злоупотреблений. Люди, которым присваивают почетные звания, должны принимать на себя обязательства перед народом. В советское время лица, удостоенные почетных званий, хвалили государство. Но нам бы хотелось, чтобы они принимали на себя обязательства перед народом, призывали общество к солидарности».

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