На сегодняшнем заседании комитета по правой политике и государственному строительству Милли меджлиса обсуждалось положение дисциплинарной комиссии, оно было рекомендовано на пленарное заседание осенней сессии, заявил член комитета ММ по правой политике и государственному строительству Эркин Гадирли.

Он отметил, что наряду с другими моментами в проекте прописано обязательство для депутатов представлять финансовый отчет:

«Если законопроект будет принят, в отношении не представивших финансовый отчет депутатов может начаться дисциплинарное производство», информирует Report.

Minval.az